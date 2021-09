"Jogar o meu terceiro Mundial? Quero dar o meu contributo para que a Seleção vá"

Declarações de João Moutinho, médio da Seleção portuguesa, na antevisão ao jogo particular frente ao Catar.

Participar no terceiro Mundial da carreira: "O meu grande objetivo é estar preparado para o jogo seguinte. A idade é um número, quero é sentir-me bem, ajudar a equipa e dar o meu melhor e o meu contributo para que a Seleção, não eu, esteja no Mundial. Amanhã [frente ao Catar] queremos ganhar e, depois, pensar no que aí vem."

Pensa em ser treinador? "Sempre gostei de ajudar os mais jovens ou aqueles que sentia que podia ajudar a melhorar. Gosto que o façam comigo, gosto de ouvir e melhorar para dar o máximo. Não sei o que será o futuro, o presente é estar bem para ajudar a equipa e é isso que tento fazer todos os dias, preparar-me para ajudar a Seleção a atingir os seus objetivos."