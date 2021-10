"Jogar com Messi e Ronaldo? É um privilégio para mim partilhar momentos com os dois"

Declarações de Danilo, defesa da seleção nacional, em conferência de antevisão ao jogo amigável com o Catar no próximo sábado.

Oportunidade de ser titular: "Todas as oportunidade são boas. Estamos a falar de um contexto de seleção e todos aqui têm qualidade. Se eu tiver oportunidade de jogar vai ser com muito orgulho".

Jogar com Ronaldo e Messi (no PSG): "É um privilégio. Desde já, estamos a falar de dois jogadores excecionais, que ganharam inúmeras Bolas de Ouro. É um privilégio para mim partilhar bons momentos com esses dois jogadores. Como jogador, todos querem estar nesse patamar e fico feliz por dividir o balneário com esses dois".

Treinos: "Acima de tudo, são automatismos que temos que assimilar. Treinamos todos os dias no tempo que temos aqui e tentamos absolver ao máximo. É importante transmitir isso para o jogo, não só o teórico, mas o contexto de jogo, o equilíbrio da parte ofensiva.".

Polivalente: "Acho que essa polivalência ajuda bastante. Não é primeira vez faço essa função (de defesa-central) na seleção nem no clube. É um lugar em que me sinto confortável, estou aqui para ajudar a Seleção em termos coletivos. Por isso, não vejo nenhum problema em ter que jogar a médio ou a defesa-central".