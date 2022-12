"Jogadores em risco? No fim de contas, trata-se de não pensar excessivamente no assunto..."

Declarações do central português, antes do confronto com a Suíça, marcado para esta terça-feira (19h00) e referente aos oitavos-de-final do Mundial

Apoio no Catar: "De forma geral, acho que temos sentido muito calor por parte da massa associativa catari que tem estado presente nos jogos, mesmo sem ser nos jogos... Fazem-se sentir quando se cruzam com a equipa. É importante e quero agradecer o apoio que têm dado e a paixão que transmitem pela nossa equipa. São momentos importantes e marcantes para nós, espero poder contar com mais apoio daqui para a frente."

Suíça: "Esperamos um jogo diferente. Pelo contexto do jogo e pela equipa da Suíça, uma equipa com armas diferentes, que quererá disputar o jogo. É a identidade deles, os jogadores que têm e esperamos que esse seja o jogo"

Jogadores em risco de exclusão: "Nesta pergunta vou encará-la do ponto de vista mais pessoal. É uma questão de como estamos habituados a jogar na posição, isto é um contexto do qual ninguém quer ficar de fora. Se tiver de acontecer, assim o farei. No fim de contas, trata-se de não pensar excessivamente no assunto. Faz parte do jogo e, acima de tudo, conseguir jogar com liberdade e foco. Em qualquer outra circunstância, levar um amarelo não é a situação ideal, mas temos de manter o foco e, com o tipo de jogadores que temos, inteligentes, acho que o caminho é esse."