Shane Long está infetado com covid-19 e já foi colocado em isolamento.

A Federação de Futebol da Irlanda comunicou, esta quarta-feira, que Shane Long testou positivo à covid-19. "O jogador foi isolado do grupo de acordo com os protocolos da covid-19 antes do jogo desta noite com Portugal", adiantou aquela seleção.

O avançado do Southampton vai, por isso, falhar o desafio frente a Portugal, no Algarve, relativo à qualificação para o Mundial'2022, no Catar.

A partida arranca às 19h45.