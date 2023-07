Joaquim Milheiro: "Vai custar muito, mas temos a resiliência para suportar esta dor"

Declarações ao Canal 11 de Joaquim Milheiro, selecionador dos sub-19 de Portugal, depois da derrota por 1-0 com a Itália na final do Europeu da categoria.

Análise ao jogo: "Temos noção de que não entrámos no jogo com a mesma competência, não conseguimos condicionar com a nossa pressão a construção de jogo da Itália, que foi criando oportunidades. A partir dos 30 minutos da primeira parte, começámos a ser donos do jogo, a criar oportunidades. O mínimo que merecíamos era o prolongamento, mas não conseguimos, infelizmente. Estou extremamente orgulhoso e honrado por ter estes jogadores, com esta ambição, determinação e amor com que jogam por Portugal."

Jogadores inconsoláveis no final: "Faz parte do processo de aprendizagem. Queremos crescer numa cultura de vitória, mas temos de saber ganhar e saber perder. Tivemos adeptos fantásticos, sempre a apoiar. As pessoas de Malta também nos deram muito carinho. E nós procurámos dar o nosso melhor. Vamos fazer disto um processo de aprendizagem. Temos muito orgulho em sermos vice-campeões da Europa. Os jogadores cresceram muito, vão estar muito melhor preparados para o futuro. Vão ter muito sucesso e ninguém os vai parar."

Futuro destes jogadores: "Isto é um processo de cinco anos, de um crescimento sustentado. Neste ano só tivemos uma derrota na época, que surgiu na pior altura. Mas temos a resiliência para suportar esta dor, que vai custar muito nos próximos tempos. Cada um fará o seu próprio luto. Mas vamos acreditar que vamos sair mais fortes e preparados para o futuro."