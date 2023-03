Joaquim Milheiro, selecionador dos Sub-19: "Estivemos brilhantes, mas queremos mais"

Declarações de Joaquim Milheiro, selecionador nacional de Sub-19, após o triunfo sobre a Croácia, na terceira jornada do Grupo 4 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de 2023

O jogo e as três vitórias na Ronda de Elite: "Sentimo-nos extremamente felizes pela conquista dos nove pontos, por termos uma equipa com qualidade de jogo, de intensidade elevada, com muita alma em todos os jogos. Hoje fizemos um conjunto de alterações e a equipa mostrou-se competente. Como treinador, sinto que tenho uma verdadeira equipa, com jogadores de qualidade e disponibilidade fantásticas, capazes de apresentar este elevado rendimento."

Fase final do Europeu: "Somos exigentes connosco próprios para acrescentar sempre algo. O que temos de fazer é conseguir ser consistentes nestes desempenhos de elevado rendimento, manter os níveis de concentração elevados e isso conseguimos nestes três jogos. O que espero é conseguir catapultar estas três vitórias para apresentar um elevado rendimento em Malta. Na fase de Elite estivemos brilhantes, mas queremos mais."

Declaração pessoal: "Quero agradecer à FPF pelas condições que nos cria para tão elevados desempenhos, aos clubes, às associações e ao público de Barcelos e Vizela, que nos deu uma energia grande. E também aos meninos do IPO/Porto, que são uma fonte de inspiração para fazermos mais e melhor."