Joaquim Milheiro deixa comando da Seleção sub-19 e ruma ao Catar

Foi o próprio treinador que anunciou a mudança nas redes sociais, colocando um ponto final numa ligação de 12 anos à Federação Portuguesa de Futebol.

Joaquim Milheiro anunciou na segunda-feira que deixou o comando da Seleção Nacional de sub-19 para abraçar um cargo na Federação de Futebol do Catar.

"12 anos de tanta felicidade, de enorme honra, de imenso orgulho com as quinas ao peito e de alma e coração com a identidade de Portugal... Gratidão à FPF, aos jogadores, à estrutura técnica, ao povo português e a quem sempre apoiou... A caminho da Qatar Football Association", escreveu, nas redes sociais.

Milheiro coloca desta forma um ponto final numa ligação à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que durou 12 anos e na qual orientou variados escalões da Seleção. No último Europeu de sub-19 levou Portugal à final, onde foi derrotado pela Itália (0-1).