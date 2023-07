Joaquim Milheiro: "Estou muito agradecido ao Otávio e ao João Félix"

Redação com Lusa

Declarações ao Canal 11 após o jogo Polónia-Portugal (0-2), da primeira jornada do Grupo A do Europeu de sub-19, que decorre em Malta.

Joaquim Milheiro (selecionador de Portugal): "Era assim que queríamos jogar, com intensidade e personalidade. Na primeira parte faltou alguma fluidez, o que é natural, dada a inexperiência e a ansiedade de ser o primeiro jogo. Mas, depois do intervalo, tivemos mais estabilidade, conseguimos evoluir e crescer no próprio jogo. Não foi o jogo perfeito, mas foi muito bem conseguido.

Estou muito agradecido ao Otávio [jogador da seleção principal] que ofereceu uma camisola e ajudou a motivar, e também à presença do João Félix [jogador da seleção principal] nas bancadas, que trouxe o conceito de família, que jogo após jogo e competição após competição, vamos adquirindo".