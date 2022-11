João Paulo Correia: "Fernando Santos? Não comento casos de Justiça"

Expresso informa que Fernando Santos e a Federação Portuguesa de Futebol estarão a ser investigados pelo Ministério Público. Em causa indícios de fraude fiscal na modalidade de pagamento dos ordenados.

João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, esteve na Cimeira de Presidentes da Liga, no Porto, onde foi confrontado com uma notícia do Expresso, segundo a qual Fernando Santos e a Federação Portuguesa de Futebol estarão a ser investigados pelo Ministério Público para averiguar se há indícios de fraude fiscal na modalidade de pagamento dos ordenados ao selecionador nacional.

"Tenho respondido sempre às questões que me são colocadas sobre essa matéria. Procuro não me esconder atrás das perguntas difíceis", frisou. "Enquanto Secretário de Estado, tenho de atuar perante os factos que me chegam e são tornados públicos. Mantenho o que disse: foi o tempo de a Autoridade Tributária atuar, e é a entidade da administração central que tem competência em matérias de incidência fiscal. A notícia que conhecemos diz-nos que o caso está no Ministério Público e, portanto, não comento casos que estão na Justiça", acrescentou ainda.