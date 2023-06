João Neves estreia-se nos Sub-21 com derrota: "Está atravessada na garganta"

Declarações de João Neves após o Geórgia-Portugal (2-0), partida da primeira jornada do Europeu de Sub-21

Sobre o jogo: "Até entrámos bem no jogo, com bola e pressionantes. Mas, não fomos pressionantes no ataque e nestas competições esses erros pagam-se caro. Eles aproveitaram"

Sobre a exibição: "Sim, estivemos abaixo do que podemos, especialmente no aspeto ofensivo. Restam dois jogos, dependemos de nós e enquanto depender tudo faremos para ganhar."

Sobre a estreia: "Estamos conscientes do que aconteceu, mas agora não há nada a fazer. Queria ganhar na estreia, claro, ainda está atravessada na garganta".