"João Neves? As suas prestações fizeram-no estar aqui nesta altura"

Rui Jorge deu a conhecer os jogadores que vão representar a seleção portuguesa no próximo Europeu de sub-21, que irá decorrer na Geórgia e na Roménia, entre 21 de junho e 8 de julho.

Alterações face à última convocatória: "Não lhe consigo dizer exatamente os jogadores que entraram, consigo-lhe dizer que o último jogo foi de preparação, encarámos dessa forma também. Há alterações por diversas razões, como lesões, mas é o melhor grupo que entendemos ter à disposição, em termos de equilíbrio e qualidade."

Já olhava para João Neves há algum tempo [médio estreia-se nos sub-21]? "Obviamente, são jogadores de qualidade, que estão em patamares de exigência muitos grandes, tem demonstrado estar à altura do patamar em que está nesta altura no Benfica. As suas prestações fizeram-no estar aqui nesta altura. É um jogador que todos conhecemos há algum tempo, nesta altura entendemos que é bom estar connosco."

É a etapa correta para João Neves? "Acreditamos que sim, ou eu acredito que sim. Acredito que nesta altura tem capacidade para jogar na seleção sub-21. Não é fácil. Claro que ele está num contexto muito interessante e de alto nível, mas não é fácil entrar na nossa equipa sub-21, muito mais será entrar na nossa equipa principal. Mas esta por si só já tem grandes jogadores. Temos jogadores que ficaram de fora e que também poderiam ter a oportunidade deles aqui, mas são decisões que temos de tomar. Eles devem, seja o João [Neves] ou outro jogador qualquer, devem encarar isto como um privilégio e não como quase uma obrigação de ter de estar aqui ou um direito adquirido do jogador. Não é. É um privilégio que ele tem de estar neste espaço e que usufrua dele."