João Muniz: "Vitória sobre a Espanha? Quisemos mostrar a nossa verdadeira imagem..."

Portugal apurou-se para as meias-finais do Europeu de sub-17

Declarações do futebolista sub-17 em reação ao apuramento para as meias-finais do Europeu'2022 da categoria, após eliminar, em jogo dos "quartos", a congénere espanhola, por 2-1.

Reação: "É isto que define as grandes equipas, a capacidade de mostrar reação a seguir a um momento menos bom. A seguir ao jogo com a Dinamarca, levantámos a cabeça, focámo-nos naquilo que tínhamos que fazer e quisemos mostrar a nossa verdadeira imagem, porque aquela que tínhamos mostrado no último jogo não era a verdadeira imagem. A imagem da garra, da dedicação, sempre até ao último minuto.

Foco na França: "Viemos para aqui com um objetivo e numa competição muito curta, temos que festejar estes passos que damos, mas amanhã já estamos a preparar o jogo com a França. Vamos encarar o jogo de cabeça limpa e vamos colocar em campo a mesma dedicação e empenho que mostrámos no jogo de hoje."