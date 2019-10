João Moutinho ou João Mário: um deles vai render William na Seleção

Com William Carvalho de fora, Fernando Santos considera como opção o jogador do Wolverhampton, mas João Mário também está na calha

Já se sabe: William não conta para os desafios que se seguem da Seleção, abrindo novos horizontes de hipóteses no sector intermédio português. Contudo, perante o impedimento do centrocampista do Bétis de Sevilha que se debate com queixas musculares, Fernando Santos pretende manter um meio-campo construtivo para hoje, face ao Luxemburgo, sendo que a dúvida, apurou o O JOGO, tem a mesma sigla, mas diferentes nomes: JM, isto é, João Moutinho ou João Mário.

A força e o poder de contenção de Danilo podem ficar reservados para a batalha seguinte, na Ucrânia

Para primeiro médio, o engenheiro que comanda a turma nacional deverá dar preferência a Rúben Neves, reservando Danilo para o próximo encontro, na Ucrânia, onde a robustez do portista é suscetível de ser mais indicada.

Poucos metros mais à frente, mora a dúvida, ou seja, quem fará a ligação com o médio mais adiantado, Bruno Fernandes. João Moutinho não saiu do banco na última partida do esquadrão das Quinas (goleada por 5-1 na Lituânia), mas o seu futebol de alta rotação, recuperação, transporte e endosso é um trunfo, tendo atrás de si a capacidade de meia distância do camisola 8 do Wolverhampton.

Por outro lado, há a alternativa do reforço do Lokomotiv Moscovo, que recupera o seu melhor futebol. As interrogações alargam-se até à extrema ofensiva lusa (ler mais informação na caixa anexa), sendo que é seguro, porém, que no meio-campo para já não têm lugar André Gomes - que chegou para render William - e Pizzi, distante dos seus melhores momentos.

Rúben Neves deve ficar como primeiro médio e Bruno Fernandes no posto mais adiantado

Na zona mais adiantada do terreno, o corpo técnico nacional pondera conservar Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, sendo que, para fechar o sector sobre o eixo, Fernando Santos tem André Silva como ás na manga para lançar de entrada frente ao Luxemburgo. Com Bernardo Silva na direita e o dianteiro do Eintracht Frankfurt no meio, Ronaldo ficaria mais livre para deambular a partir da esquerda. Este cenário, porém, implicaria sacrificar e enviar para o banco João Félix.