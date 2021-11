João Moutinho e a decisão com a Sérvia na Luz: "Dependemos apenas de nós..."

Declarações de João Moutinho, médio da seleção portuguesa, após o empate (0-0) com a República da Irlanda esta quinta-feira no apuramento para o Mundial'2022.

Lançado na segunda parte a substituir Matheus Nunes, João Moutinho bem tentou causar desequilíbrios a meio-campo e inventar linhas de passe para os companheiros da frente. Faltava o golo e o médio percebeu que Portugal estava por cima, mas a eficácia rareou e a desejada vitória nunca deixou de ser uma miragem. No final da partida, o atleta do Wolverhampton lamentou as oportunidades perdidas, deixando bem claro que Portugal jogou claramente para ganhar.

"Queríamos sair daqui com uma vitória, tentámos e tivemos oportunidades", assinalou. Alcançado o primeiro lugar, Portugal só precisa agora de um empate frente à Sérvia para garantir a qualificação direta para o Mundial"2022. "Dependemos de nós para chegar ao grande objetivo que é o apuramento para o Mundial", comentou de forma telegráfica no dia em que somou o jogo 141 pela Seleção Nacional.