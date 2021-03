João Moutinho de fora do jogo entre Portugal e Sérvia

Médio saiu com um problema físico no intervalo do Portugal-Azerbaijão e não treinou na sexta-feira.

João Moutinho é baixa na Seleção Nacional para o jogo deste sábado com a Sérvia, em Belgrado, na segunda jornada da fase de qualificação para o Mundial de 2022.

O médio do Wolverhampton tinha sido substituído ao intervalo do Portugal-Azerbaijão devido a um problema físico e, na sexta-feira, já na capital sérvia, não treinou com os restantes companheiros.

O nome de Moutinho, de 34 anos, não surge na lista de 23 eleitos de Fernando Santos para o encontro no Estádio Rajko Mitic, confirmando-se a ausência. Em sentido inverso, Danilo Pereoira, o preterido do jogo de Turim, está de volta às opções.

O pontapé de saída do Sérvia-Portugal está agendado para as 19h45 (hora de Portugal continental) deste sábado.