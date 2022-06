João Moutinho, a importância da Liga das Nações e o futuro: "Não é montra nenhuma"

Declarações de João Moutinho, médio da Seleção Nacional, em antevisão ao jogo com Espanha (quinta-feira, 19h45).

Kevin de Bruyne desvalorizou a Liga das Nações. Como pensa a seleção portuguesa? "Todos os jogos que fazemos pela seleção encaramos com a mesma importância. Seja amigável, de qualificação, Liga das Nações. É uma competição extremamente importante para nós. Já a conseguimos conquistar, queremos chegar outra vez à final four e se possível conquistá-la. É uma competição importante para todos e vamos para dentro de campo para tentar ganhar o próximo jogo e tentar conquistar a competição."

Espanha muito forte na posse de bola. Segurar jogo no meio-campo pode ser a chave? "A Espanha tem vindo a ser caracterizada pela posse de bola, mas não é só na posse de bola que são fortes, usam muitas vezes ataque a profundidade, onde são muito fortes. Temos de estar a tentos a todas a situações, ver o que o jogo está a pedir e tentar controlar os pontos fortes de Espanha, mas ao mesmo tempo não esquecer que também temos os nossos pontos fortes, queremos impô-los e ter a bola para jogar. Temos focar muito em nós, sabendo os pontos fortes de Espanha, mas focar em nós, sabendo que impondo o nosso jogo vamos ter oportunidade de vencer."

Seleção foca-se em possíveis ausências em Espanha? "Focamos sim naquilo que a Espanha como seleção pode fazer contra anos, qualquer jogador que estiver em campo tem qualidade. Como em Portugal, temos um grupo extremamente forte, cada jogador que vá para dentro de campo vai dar o seu melhor. Não joga um, joga outro que vai dar o seu máximo para ajudar a sua seleção. Focamos no que Espanha pode fazer e no que pode criar problemas, não nos focamos individualmente, não se ganham jogos individualmente. Vamos dar o nosso melhor para vencer a Espanha e não vencer certos jogadores."

Jogos da Liga das Nações pode ser uma montra importante, uma vez que está em final de contrato com o Wolverhampton? "Não é montra nenhuma, tenho trabalhado sempre da mesma maneira, com contrato e sem contrato. Tivemos uma boa época no clube, estou sim concentrado no que tenho de fazer na seleção. Vou dar o meu melhor para contribuir para o sucesso da seleção, é o mais importante. As outras coisas vão resolver-se a seu tempo."