"Ronaldo tem uma força mental muito grande. Depois de falhar um penálti..."

Declarações de João Mário, médio da Seleção, após a vitória por 2-1 sobre a Irlanda.

Sofrimento: "Não há jogos fáceis hoje em dia. Realçar também o bom jogo da Irlanda. Jogámos contra um bom adversário, criámos inúmeras oportunidades, mas não conseguimos concretizar todas e, no final, acaba por decidir o mesmo homem de sempre [Cristiano Ronaldo]. É uma sorte tê-lo."

Ronaldo decisivo: "Ele é decisivo. É essa a palavra ideal para ele. Ele acredita e talvez seja esse o segredo. Tem uma força mental muito grande, porque, depois de falhar um penálti, conseguiu decidir este jogo."

Exibição: "Acima de tudo é preciso entender também que há pouco tempo. A Seleção é cada vez mais difícil, porque chegámos na segunda, com muitos jogadores a recuperar do jogo, e terça-feira ainda recuperação. Tivemos um dia para preparar este jogo e nem sempre é fácil por esse motivo. Mas, acima de tudo, realçar a qualidade dos jogadores da Seleção, porque conseguimos estes três pontos em condições difíceis. Chegar cá e ter um dia para prepara o jogo não é fácil."

Azerbaijão: "Acima de tudo vamos ter mais dias de preparação, mais rotinas. Este jogo foi em condições especiais. Temos agora uma partida de preparação no sábado [Catar] e de certeza vamos ter mais tempo para falar e corrigir alguns aspetos."

Jogo com a Irlanda: "Estávamos alertados para as dificuldades, até pelas condicionantes do jogo. Tivemos um pré-treino ontem, terça-feira, até por isso estes jogos são complicados a nível de dinâmicas. Acima de tudo, realçar o espírito da equipa. Era importante ganhar em casa e conseguimos fazê-lo, contra uma equipa que se bateu muito bem e dar os parabéns por isso."

Regresso à Seleção: "Sim, estou feliz. É sempre bom jogar pela Seleção. Estou muito orgulhoso de, passados dois anos, estar aqui neste grupo outra vez. Agora vou continuar a trabalhar para estar cá mais vezes."

O que traz de novo: "Acima de tudo estou num bom momento no meu clube. Agradecer ao Benfica pela confiança que me tem dado, é importante e agora espero continuar a trabalhar muito bem para o mister continuar a contar comigo."

Conclusão do jogo: "Hoje em dia já não há jogos fáceis. É essa a mensagem que o mister nos vai passando. Esperar o mesmo no particular com o Catar e, depois, em Baku. O que importa é ganhar e é isso que queremos."