João Mário: "Foi muito difícil estar fora deste grupo da Seleção"

João Mário, médio do Benfica e da Seleção Nacional

De regresso às opções de Fernando Santos após a mudança para o Benfica, o médio considera que a forte concorrência na época passada esteve na origem da sua ausência os eleitos para o Europeu.

Ausência temporária da Seleção: "Foi muito difícil estar fora deste grupo, queremos estar sempre na Seleção, um espaço em que nos sentimos bem. Foi difícil não estar cá, Mas continuei a trabalhar, sempre acreditei que podia estar aqui e felizmente estou de volta."

Ausência dos convocados para o Euro'2020 após ter sido campeão pelo Sporting: "A Seleção é o momento. Houve jogadores que fizeram uma época muito boa. Temos muitas opções para todas as posições, cabe sempre ao míster decidir num curto espaço de tempo. Respeito as opções porque foram chamados grandes jogadores, sabemos sempre que a concorrência é muito alta. Cabe-nos estar ao mais alto nível no clube. Cabe-me responder quando sou chamado."