João Mário e Gonçalo Ramos chamados ao Europeu de sub-21

João Mário, extremo do FC Porto, e Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, foram convocados por Rui Jorge para integrarem a comitiva da Seleção Nacional de sub-21 que vai disputar a fase de grupos do Europeu da categoria.

Os dois jogadores entram no lote de eleitos para substituírem Jota e Rafael Leão, entretanto afastados das opções devido a lesões sofridas ao serviço de Valladolid e Milan, respetivamente.

Portugal entra em campo no Euro de sub-21 a 25 de março, frente à Croácia. Seguem-se os embates com Inglaterra, no dia 28, e contra a Suíça, a 31. Os três jogos da equipa das quinas serão disputados em solo esloveno.