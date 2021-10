João Mário: "Com o tempo, vamos ficar cada vez melhores como equipa"

Redação com Lusa

João Mário avisa que sub-21 da Islândia "exigem muito mais" do que o Liechtenstein.

O lateral direito João Mário reconheceu que a seleção portuguesa de sub-21 vai ter "um jogo muito mais difícil" frente à Islândia do que teve frente ao Liechtenstein, na fase de qualificação para o Euro2023.

Depois de ter alcançado o resultado mais volumoso da sua história na quinta-feira, ao golear a seleção alpina por 11-0, Portugal está agora concentrado no terceiro jogo que vai cumprir no Grupo D da fase de apuramento, em Reiquiavique, na terça-feira, perante um adversário de "um nível diferente", observou o jogador do FC Porto, de 21 anos.

"É uma seleção que nos vai exigir muito mais. Sabemos que vai ser um jogo mais difícil do que o do Liechtenstein, mas estamos a preparar-nos muito bem durante os treinos para encararmos esse jogo da melhor maneira possível e conseguirmos os três pontos", disse, numa conferência de imprensa que antecedeu o treino matinal numa unidade hoteleira de Guimarães.

Ciente de que os sub-21 lusos têm de "impor" o seu "futebol" para manterem o pleno de vitórias no grupo, João Mário realçou que o grupo às ordens de Rui Jorge está "a melhorar os processos" dia após dia e enalteceu a "confiança" que o selecionador passa para os jogadores.

"Sabemos que as rotinas demoram tempo a trabalhar, mas também que, com o tempo, vamos ficar cada vez melhores como equipa. É isso que o treinador nos propõe e queremos fazer", afirmou.

Com dois golos marcados em 29 jogos oficiais pelo FC Porto desde a época passada, João Mário transitou do ciclo anterior da categoria, tendo integrado a seleção que perdeu a final do Euro'2021 diante da Alemanha (1-0).

Mesmo com jogadores novos para o ciclo que se prolonga até 2023, o grupo é "muito unido", com os intervenientes a "entrosarem-se cada vez melhor", vincou o lateral.

Portugal, vice-campeão europeu de ​​​​​​​sub-21, defronta a Islândia às 16:00 de terça-feira, no Vikingsvöllur, em Reiquiavique.