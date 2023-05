João Mário, campeão europeu em 2016, despede-se da Seleção Nacional

O médio João Mário anunciou a despedida da seleção portuguesa de futebol, anunciou o jogador do Benfica em comunicado, na véspera de Roberto Martínez anunciar os convocados para os jogos com Bósnia e Herzegovina e Islândia.

"Atendendo à fase que atravesso na carreira e depois de profunda reflexão, do foro pessoal, ponderada e honesta, entendo que este é o momento indicado para me despedir da seleção nacional", lê-se no comunicado.

Um dia depois de se ter sagrado campeão nacional pelo Benfica, João Mário disse que "jogar por Portugal sempre foi um privilégio e uma honra importante". "Uma palavra de agradecimento também aos adeptos portugueses que sempre me apoiaram em todos os momentos em que vesti esta camisola. Sempre estarei na fila da frente a apoiar a seleção nacional. Serei sempre mais um a vibrar com os sucessos da equipa de todos nós. É um momento emotivo e peço que respeitem a minha decisão", considerou.

Pela equipa das quinas, o médio, de 30 anos, fez 56 jogos e marcou três golos, tendo participado nos Mundiais de 2018 e de 2022. Foi campeão europeu em 2016.

João Mário integrou a primeira convocatória do novo selecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, para os jogos com Liechtenstein, no qual foi utilizado nos instantes finais, e Luxemburgo, no qual foi suplente não utilizado.

Há pouco mais de um ano também o avançado Rafa, igualmente do Benfica, tinha anunciado a renúncia à seleção portuguesa, então a meses do Mundial'2022, na altura ainda comandada por Fernando Santos.