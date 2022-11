João Mário acredita que António Silva pode ser titular da Seleção: "Tem todas as qualidades"

João Mário, médio do Benfica e da Seleção portuguesa, falou esta terça-feira em conferência de imprensa, no âmbito do estágio da equipa das quinas.

Estreias em fases finais: "Seleção é momento. Os dez jogadores que se estreiam é devido ao trabalho. Tento passar uma mensagem de confiança, como um dos mais experientes. Para ganhar títulos, é preciso ter um grande grupo. Acreditamos que é possível vencer este Mundial."

Melhor fase da carreira? "Atravesso o melhor momento da minha carreira. Em 2016 era muito novo, não tinha tanta experiência. Sinto-me mais confiante e quero ajudar a Seleção."

António Silva: "Titular? Claro que acredito. Surpreendeu-me muito, já desde o ano passado. Tem características para fazer grande carreira. É responsável, maduro. Já jogou a este nível e tem todas as qualidades."

Grupo de trabalho: "Não é uma conversa de agora, já foi durante a qualificação. A partir do momento em que ganhas Euro e Liga das Nações, ficas com o sentimento bom. Toda a gente sabe que podemos ganhar. É um grande objetivo. Sabemos o quão difícil é."

Mundial agora é melhor? "Não sei, é sempre algo relativo. O Mundial é agora. Fico feliz por estar bem agora e ter sido convocado."