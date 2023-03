João Félix: "Vamos atacar com mais gente, ser mais pressionantes e controlar mais"

Declarações de João Félix, avançado de Portugal, na antevisão às partidas contra o Liechtenstein (23 de março) e Luxemburgo (26 de março), do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Sentem que podem ter mais liberdade no ataque que com Fernando Santos? "Ainda não sei, ainda não treinei, ainda não tivemos jogos. Ainda não sei como vai ser a nossa dinâmica de jogo, não sei se vamos ter mais oportunidades, vai depender da equipa, pode estar em dia sim, em dia não. Mas acho que vamos atacar com mais gente, ser mais pressionantes e controlar mais o jogo."

Jogar só com um avançado ou com vários? "Com quem vou jogar na frente não sei, não sei se vou jogar. O míster vai decidir.

Encontrar Benfica na Liga dos Campeões? "Já disse que não falava do clube."

Ideias do treinador: "Sim, explicou algumas ideias para estes dois jogos que vão ser muito semelhantes, as dinâmicas ofensivas, relações entre alas e avançados. Mas não vale a pena estar aqui a especificar muito, ainda nem treinamos isso, vamos fazê-lo amanhã."