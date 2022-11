João Félix: "Trabalhei para chegar bem ao Mundial"

Declarações de João Félix após a goleada de Portugal na receção à Nigéria, por 4-0, no último jogo de preparação antes do Mundial.

Análise: "Fizemos um grande jogo a equipa esteve muito concentrada em todos os momentos, bem ofensivamente e defensivamente estivemos bem na maioria do tempo. "

Mais espaço na Seleção que no Atlético: "Já nos últimos jogos no Atlético tenho vindo a jogar mais, as coisas têm vindo a correr bem em termos individuais. Trabalhei para chegar o melhor possível a esta fase, chegar bem ao Mundial e dar alegrias aos portugueses."

Expetativas: "Pode ser o Mundial de todos, quer jogue eu ou outro qualquer fará bem. Temos um grupo de jogadores fantástico, todos jogam nas melhores equipas do mundo e qualquer um que jogue vai desempenhar bem o seu papel."