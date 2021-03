João Félix saiu lesionado no embate com o Luxemburgo

Jogador do Atlético de Madrid saiu com queixas no tornozelo direito, segundo as imagens.

João Félix saiu esta terça-feira lesionado ainda na primeira parte do Luxemburgo-Portugal, aos 41 minutos, numa altura em que a seleção das quinas ainda perdia por 1-0.

O jogador do Atlético de Madrid, com queixas no tornozelo direito, como pôde ver-se nas imagens, foi rendido por Pedro Neto, do Wolverhampton.

Poucos minutos depois, a Seleção Nacional chegaria ao empate, através de Diogo Jota.