João Félix no final do Portugal-Gana: "É à português. Mais uma a sofrer"

João Félix, que cumpriu a 24.ª internacionalização, marcou o segundo golo de Portugal no seu primeiro Mundial'2022

Autor do segundo golo da Seleção Nacional no jogo contra o Gana (3-2), João Félix diz que concretizou "um sonho" ter marcado no seu primeiro Mundial e ter contribuído para dar o primeiro passo na caminhada do catar.

Análise ao jogo: "Na primeira parte estavam mais organizados, metidos lá atrás, com uma linha de cinco e outra de quatro, e quando se defronta uma equipa rápida, agressiva, é difícil entrar. Tivemos oportunidades e eles não tiveram, controlámos o jogo completamente. Apesar de não termos feito golo o jogo estava totalmente controlado. Na segunda parte acabou por abrir-se um pouco mais, com o penálti abriram mais, tivemos espaço e quando é assim é bom para nós."

Sofrimento no final: "É à português. Mais uma a sofrer. Se forem todas assim a ganhar está tranquilo."

Fernando Santos mostrou descontentamento e alguns jogadores também: "Ele costuma dizer que nós é que nos metemos a jeito para sofremos golos e acaba por ser um bocado isso. Nós é que lhes damos oportunidades e se evitarmos esse pequenos pormenores somos uma equipa que dificilmente sofre golos e dificilmente perdemos."

Como foi a nível pessoal: "É um sonho. Foi o meu primeiro jogo num Mundial e marcar um golo é uma coisa que sempre sonhámos desde pequenos e foi arrepiante, foi dos melhores momentos até agora da minha carreira. É para todo este grupo, para todos os meus amigos, para toda a minha família, que é por eles que jogo."

Está feito o mais difícil no Grupo H:"Não se pode pensar assim. O primeiro passo está dado. Dá-nos moral, confiança para os jogos que vamos ter e mais tranquilidade que é preciso nestas competições que provocam sempre algum nervosismo."