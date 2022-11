João Félix garante que regressa ao Atlético de Madrid

Declarações de João Félix após o Portugal-Gana (3-2), partida do grupo H do Mundial'2022

Golo no Mundial: "Marcar na melhor competição do mundo foi uma sensação única e estrear-me com um golo foi muito bom, mas mais importante era a equipa ganhar, ainda por cima tratando-se do primeiro jogo, porque deixa-nos mais tranquilos para os próximos jogos. Estivemos muito bem e foi mais uma à portuguesa, a sofrer."

O adversário: "O Gana é uma equipa complicada, defende com muitos homens atrás e quando assim é torna-se difícil, até porque são rápidos e agressivos. Tínhamos mais dificuldade em entrar em transições. Controlámos bem a primeira parte, eles não criaram perigo e na segunda o jogo abriu-se. Nessa altura ficámos por cima"

O momento de forma: "Sinto-me bem e confiante. Foi um golo importante e que dá muita confiança. É uma sensação de alívio importante por tudo o que tem acontecido, mas estou focado aqui. Temos um grupo fantástico para dar uma grande alegria ao portugueses."

O golo explicado: "No golo, o Bruno Fernandes mete sempre bem aquelas bolas. É um jogador que vê bem para a frente e procura o último passe. Corri, porque sabia que ele ia meter a bola, e acreditei que o defesa ia falhar, o que aconteceu. Em frente à baliza, meti-a lá dentro."

O futuro: "Quando terminar o Campeonato do Mundo volto ao Atlético de Madrid, mas agora só quero saber de Portugal".