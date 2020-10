João Félix: "Estavamos cautelosos porque podiam facilmente fazer golos"

João Félix em ação no jogo contra a França, no Stade de France, referente à Liga das Nações

Avançado João Félix foi um dos jogadores da equipa das Quinas a marcar presença na zona de entrevistas rápidas para falar do empate a zero com a França

Análise ao jogo: "Estava um jogo repartido, um jogo complicado para as duas equipas. Eles atacavam bem, nos defendíamos bem, nos atacávamos bem e eles defendiam bem. Foi um jogo equilibrado."

Ausência de público: "Já estamos habituados à ausência de público nas bancadas, já jogamos há uns meses desta maneira. Dentro do campo, nem oiço muito o público e não acho que seja um fator decisivo."

Futuro na Liga das Nações: "Está tudo em aberto. Agora é pensar em vencer a equipa da Suécia e, depois, os jogos que faltam."

Jogo com a Espanha e cautelas com a França: "O jogo da Espanha já foi. Não é necessário estar a falar dele. Contra a França, foi um jogo equilibrado, contra uma equipa de grandes jogadores. Estávamos cautelosos porque, com espaço, eles podiam facilmente fazer golos e ao contrário também."