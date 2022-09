João Félix é dúvida para Praga; Mário Rui junto aos prováveis titulares

Avançado do Atlético de Madrid voltou a não treinar sob as ordens de Fernando Santos. Presença no jogo com a Chéquia parece improvável.

Tem sido uma constante desde que começou o estágio de preparação para os jogos com a Chéquia e Espanha e ontem voltou a acontecer. Falamos da ausência de João Félix em mais um treino da Seleção Nacional, este que voltou a ficar no ginásio, realizando trabalho de recuperação.

Ao contrário de Raphael Guerreiro e Pepe, João Félix continua a integrar o estágio da Seleção Nacional, sinal de que, caso não jogue em Praga, pode recuperar para o jogo decisivo com a Espanha.

Sem trabalhar desde o início da semana, o avançado do Atlético de Madrid está em dúvida para o jogo de amanhã, em Praga. No entanto, apesar de não haver certezas ou não sobre a disponibilidade do jogador, a verdade é que João Félix parte atrás da concorrência para o ataque, pelo menos no que diz ao jogo em casa da Chéquia.

Desde que anunciou a convocatória a 15 de setembro, Fernando Santos já viu três jogadores deixarem a convocatória, dois por lesão e outro por renúncia. Ainda antes do início do estágio, Raphael Guerreiro foi rendido por Mário Rui, devido a problemas físicos. Na segunda-feira, o país foi surpreendido com a renúncia de Rafa à Seleção Nacional e o avançado do Benfica foi substituído pelo colega de equipa Gonçalo Ramos. Já na quarta-feira foi a vez de Pepe deixar o grupo, por lesão, mas, ao contrário do que aconteceu nas outras duas situações, o selecionador optou por não chamar ninguém para o lugar do central do FC Porto.

Três baixas: Raphael Guerreiro e Pepe já foram dispensados por Fernando Santos durante este estágio, devido a problemas físicos. Já Rafa, depois de integrar a convocatória, renunciou à Seleção Nacional.

Para já, João Félix continua entre os eleitos para os jogos finais desta primeira fase da Liga das Nações, sinal de que, mesmo que falhe o encontro com os checos, tem condições de recuperar para a receção à Espanha, agendada para terça-feira, em Braga. Caso contrário, já teria sido dispensado do grupo, a exemplo do que aconteceu com Raphael Guerreiro e Pepe.O avançado partiu na quinta-feira para a Chéquia, juntamente com a restante comitiva, onde esta sexta-feira os comandados de Fernando Santos fazem o último treino, decisivo para perceber a disponibilidade do avançado para o jogo. Esta temporada, João Félix já atuou em oito encontros pelo Atlético de Madrid, sete como titular, e contribuiu com três assistências para golo.

Mário Rui junto aos prováveis titulares

Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, foi possível ver que Fernando Santos dividiu o grupo em dois: um com coletes e outro sem, este último que parece mais próximo daquilo que pode ser o onze no sábado, na Chéquia.

A surpresa vai para a presença de Mário Rui na defesa, ao lado de Dogo Dalot, Danilo e Rúben Dias. Recorde-se que o lateral-esquerdo do Nápoles foi chamado para colmatar a ausência de Raphael Guerreiro, por lesão.

Neste grupo, o meio-campo era composto por Rúben Neves, William Carvalho e Bruno Fernandes, enquanto no ataque estavam a Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Já os guarda-redes trabalharam à parte.