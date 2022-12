"João Félix e Bruno Fernandes sobressaíram sem Ronaldo. Faz-me lembrar o United"

Gary Neville salientou, no entanto, que "Cristiano Ronaldo é o melhor jogador" que alguma vez viu.

O antigo jogador do Manchester United Gary Neville, em declarações ao site "Sky Bet", falou sobre Cristiano Ronaldo, considerando que, neste momento, tanto os "red devils" como a seleção portuguesa jogam melhor sem o craque.

"O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador que alguma vez vi, apesar do que ele possa pensar, adoro-o, ele é incrível. Deixou um legado. O problema é que a determinação e a obstinação que o trouxeram até aqui conduziram a uma saída desajeitada do Manchester United. Se ele tivesse dado uma entrevista a dizer que estava zangado, teria o meu apoio, mas, excetuando esta entrevista com Piers Morgan, ele não falou, nem com os canais do clube. Os seus treinadores, primeiro o Erik ten Hag, e agora o Fernando Santos, pronunciaram-se e disseram que não estão satisfeitos com o seu comportamento", começou por dizer.

"Preocupa-me a influência que tem sobre outros jogadores quando se recusa a fazer parte da equipa. Ele é melhor do que isso. O maior problema é que os seus treinadores em Portugal e no Manchester United pensaram que as respetivas equipas ficavam melhor sem ele. E custa-lhe aceitar isso. O melhor desempenho de Portugal no Mundial foi contra a Suíça e sem Ronaldo. A equipa parecia muito mais móvel. O João Félix e o Bruno Fernandes sobressaíram. Isto faz-me lembrar o United, jogam melhor sem ele no onze", concluiu Neville.