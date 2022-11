João Félix e a alegria de marcar num Mundial: "A minha mãe deve ter tido um treco"

Declarações de João Félix na zona mista, após o jogo Portugal-Gana (3-2), da primeira jornada do Grupo H do Campeonato do Mundo, disputado esta quinta-feira no Estádio 974, em Doha.

Golo marcado: "Claro que é uma sensação de alívio [marcar um golo], por tudo o que tem acontecido esta temporada [no Atlético de Madrid]. Faço o meu trabalho, tento ajudar sempre o clube e, neste caso, a Seleção. Nunca facilito, apesar de as pessoas pensarem que sim. Faço sempre o meu trabalho, tento fazer o melhor e dar alegrias aos adeptos. É um momento de enorme alegria [marcar num Mundial]. Só me lembrava da minha família, dos meus amigos. Só pensava como deveriam estar eles. A minha mãe deve ter tido um treco. Este golo é para todos eles."

Os adversários: "Num Mundial, todas as seleções são fortes, não há jogos fáceis, nós que temos de os tornar fáceis."