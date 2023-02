Jesús Seba na equipa técnica de Roberto Martínez na seleção portuguesa

Antigo avançado espanhol jogou no futebol português, ao serviço de Chaves e Belenenses.

Jesús Seba será elemento da equipa técnica de Roberto Martínez no comando da seleção portuguesa, desempenhando as funções de observador. Não é, longe disso, um nome estranho ao futebol nacional, uma vez que Seba, enquanto jogador, representou o Chaves (1998/99) e o Belenenses (entre 1999/2000 e 2001/02).

Antigo avançado, terminou a carreira em 2010/11, ao serviço dos espanhóis do CD Oliver. Em 1995/96 foi companheiro de equipa do compatriota no Wigan, de Inglaterra, numa ligação que teria outros capítulos no futuro. Seba auxiliou o agora sucessor de Fernando Santos na seleção belga como técnico analista, transmitindo informações detalhadas sobre os adversários, ajudando também a equipa técnica de Wigan e Everton, emblemas onde Roberto Martínez também trabalhou.

Na seleção portuguesa o papel será semelhante: fará scout, observação de jogos e de jogadores.

Roberto Martínez foi apresentado em janeiro com contrato de quatro anos, tornando-se o terceiro estrangeiro a comandar a formação das quinas, depois dos brasileiros Otto Glória (1983) e Luiz Felipe Scolari (2002-2008).

O treinador espanhol, de 49 anos, deixou a seleção da Bélgica a seguir à eliminação na fase de grupos do Mundial'2022, em 1 de dezembro de 2022, no Catar, terminando um percurso de mais de seis anos com os diabos vermelhos, iniciado em agosto de 2016.