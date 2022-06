"Já todos percebemos que Cristiano Ronaldo não vai ficar por aqui"

Declarações de Nuno Mendes, lateral da Seleção Nacional, ao Canal 11, após a goleada por 4-0 na receção à Suíça, em Alvalade, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações.

Após a goleada por 4-0 na receção de Portugal à Suíça, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações, no qual Cristiano Ronaldo bisou, Nuno Mendes, lateral do PSG, falou sobre a ambição que o craque do Manchester United tem de "não ficar por aqui".

"Já todos vimos que ele [Cristiano Ronaldo] não vai ficar por aqui. Vai continuar a fazer os seus jogos, a fazer os golos que pretende", começou por dizer em declarações ao Canal 11.

"Estamos a ajudá-lo e isso é que é importante. Ajudá-lo a ele e ele ajudar-nos a nós", concluiu.