Roberto Martínez, novo selecionador de Portugal, respondeu às perguntas dos subscritores do Portugal +, o clube de fãs da Seleção, numa conversa gravada pela FPF.

O que tem gostado mais de Portugal? "Gosto de muitas coisas. O clima, a comida, é um país espetacular. Fico com a mentalidade e a cultura futebolística. Vive-se o futebol. É um país muito futebolístico."

O que espera da qualificação para o Europeu? "É uma situação diferente. No futebol internacional, nunca tivemos um Mundial no inverno. Há uma alteração. Teremos uma qualificação a meio da temporada. Não há margem de erro. Tenho a experiência de 28 jogos na qualificação. As equipas vão adaptar-se para serem competitivas contra Portugal."

Opinião sobre a seleção feminina: "Tive a oportunidade de conhecer a Seleção. Vi os jogos do play-off. É a primeira qualificação para o Mundial feminino, é histórico e especial. O Francisco Neto está a fazer um grande trabalho, conhece muito bem as jogadoras. A mentalidade é boa, competitiva. Querem fazer história."

Maior objetivo como selecionador: "O objetivo tem de ser a longo prazo e saber como chegar. Temos a imagem do Mundial 2026. Queremos crescer juntos. Começa tudo com os jogos de qualificação para o Europeu. Já tive a oportunidade de conhecer alguns jogadores. Há um grande amor pela Seleção, o compromisso é total. É a forma perfeita de começar a fazer um grupo."

Aprendeu português? "O português é uma língua muito bonita. Há muitos pontos de contacto com a minha infância, depois de mais de 20 anos a trabalhar em Inglaterra e a falar inglês. A língua portuguesa é muito próxima. É difícil aprender. Estou a estudar todos os dias. Laterais custa-me muito dizer."

Destino preferido: "Não é só o destino, é o que significa. Ibiza é o melhor. É a melhor ilha para relaxar no final da época. O melhor destino é o que está para chegar, espero. Quero conhecer e viajar por Portugal. As praias de Tróia são muito especiais."

Se nao fosse treinador, o que seria? "Fisioterapeuta. Fiz a licenciatura em Espanha. Sempre me interessou muito essa área, a forma como o corpo recupera das lesões."