Declarações de Bruno Fernandes após o jogo Portugal-Bósnia-Herzegovina (3-0), da terceira jornada do Grupo J de qualificação para o Euro'2024

Sobre o jogo: "Encontramos sempre as forças para representar a seleção, independentemente do cansaço que lá estiver. Isso é uma coisa normal com o acumular de jogos, mas acabamos por esquecer um pouquinho. O objetivo é estar no Europeu e temos de trabalhar para isso. O cansaço é o mal menor."

Densidade: "Furámos muitas vezes, mas, por vezes, o último passe acaba por não sair, também pela densidade de jogadores que a Bósnia deixava lá atrás. É difícil encontrar espaços entre linhas para o João [Félix], o Bernardo [Silva], o Cristiano [Ronaldo], para mim e para os alas que vêm para dentro, até porque eles estavam bastante compactos e organizados."

Paciência: "É difícil jogar contra estas seleções. Hoje, já não há aquela diferença tão grande entre as grandes seleções e as ditas menores, pois estas também têm jogadores de qualidade e hoje ficou demonstrado isso. Fizemos o nosso trabalho, fomos profissionais e soubemos encontrar os espaços quando foi preciso. Soubemos ser pacientes. Poderíamos ter sido um bocadinho mais pacientes, mas possuímos tanta qualidade que, por vezes, queremos arriscar o passe para alguém à frente, porque todos serão capazes de fazer a diferença".