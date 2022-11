"Já iniciei um Europeu a empatar os três primeiros jogos. Se quiserem, assinamos por baixo"

Declarações de Fernando Santos, selecionador nacional, antes do confronto com Gana, marcado para quinta-feira (16h00).

Sem entrar em vencer num Mundial desde 2006: "Em qualquer competição o primeiro jogo é o mais importante. A vitória traz energias positivas. Agora, já iniciei um Campeonato da Europa e empatei os três primeiros jogos e ganhei. Se quiserem, eu e os meus jogadores assinamos todos por baixo. Sabemos que é um risco muito grande e podíamos não ter chegado lá. Temos de estar preparados, até pelo que se viu com a Argentina e com outras seleções. O Gana é uma equipa muito bem organizada e tive oportunidade de ver isso em muitos jogos que observei. Neste último jogo com a Suíça mostraram que são uma equipa super organizada nos vários momentos do jogo, muito rápida nas transições e no ataque rápido. Temos de ter respeito pelo adversário. Depois pensamos em nós e temos de potenciar as nossas capacidades."

Equipas africanas: "Nos últimos campeonatos do Mundo Portugal defrontei sempre equipas africanas e foram sempre jogos muto difíceis. São equipas com muito talento, imprevisíveis e estão a crescer cada vez mais nos aspetos táticos. Há uns anos eram equipas com mais criatividade individual, mas hoje sã equipas muito mais completas. Vejamos o caso da Arábia Saudita que neste momento é candidata a passar o grupo, quando há três dias estava condenada a ficar de fora. Portanto, o Gana tem muita qualidade, jogadores de muita qualidade e um treinador experiente. Vai ser um jogo difícil para nós, mas acredito que Portugal vai vencer."