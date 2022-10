Já há bilhetes disponíveis para o último teste de Portugal antes do Mundial

A equipa das Quinas vai defrontar a Nigéria no dia 17 de novembro, às 18h45, no Estádio de Alvalade.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou esta segunda-feira que já existem bilhetes disponíveis para o Portugal-Nigéria, último teste da Seleção Nacional com vista ao Mundial de 2022, que irá ser disputado no dia 17 de novembro, às 18h45, no Estádio de Alvalade.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria online da FPF, sendo que o preço varia entre os dez e os 20 euros.

A partida vai antecipar a entrada de Portugal no Mundial de 2022, cujo início está marcado para o dia 20 de novembro. A Seleção Nacional está inserida no Grupo H da prova, juntamente com o Uruguai, Gana e a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento.