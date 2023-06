Islândia-Portugal: confira o onze inicial da Seleção Nacional

Portugal joga na Islândia, a partir das 19h45, na quarta jornada da fase de qualificação para o Euro'2024

Nota para as quatro mudanças face ao jogo com a Bósnia: Pepe no lugar de António Silva, Dalot titular e Raphael Guerreiro no banco, Rúben Neves ocupa o ligar do lesionado Palhinha e Rafael Leão joga na frente, em vez de João Félix.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Pepe, Rúben Dias e Danilo; Dalot, Rúben Neves, Bruno Fernandes e Cancelo; Bernardo Silva, Ronaldo e Rafael Leão.

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, José Sá; António Silva, Toti Gomes, Gonçalo Inácio, Raphael Guerreiro, Otávio, Renato Sanches, Vitinha, Ricardo Horta, João Félix e Diogo Jota.

Onze da Islândia: Rúnarsson; Fridriksson, Pálsson, Ingason, Magnússon; Willumsson, Traustason, Johann Gudmundsson; Albert Gudmundsson, Thorsteinsson e Finnbogason.

Suplentes da Islândia: Valdimarsson, Olafsson; Sampsted, Johanesson, Bjarnason, Gretarsson, Magnússon, Gunnarson, Haraldsson, Ellertsson, Helgason e Hlynsson.