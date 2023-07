Irmão de João Félix em destaque em Espanha: "Tem tudo para reinar no mundo do futebol"

Hugo Félix é uma das figuras chave da seleção portuguesa sub-19, que na quinta-feira garantiu a presença na final do Europeu do escalão

No sentido do inverso do irmão João, que vive um momento delicado no Atlético de Madrid, Hugo Félix é esta sexta-feira destaque em Espanha, mas por ótimos motivos.

Pois bem, o jornal Marca evidencia esta sexta-feira o jogador do Benfica e uma das figuras chave da seleção portuguesa sub-19, que na quinta-feira garantiu a presença na final do Europeu do escalão, numa peça em que faz um apanhado da carreira do jovem e onde destaca que "tem tudo para triunfar no Benfica como passo intermédio para reinar no mundo do futebol", referindo ainda o contrato com as águias, válido até 2027. "Chama a atenção que ainda não se tenha estrado na primeira equipa do Benfica, mas não tardará em fazê-lo", lê-se ainda.

"O pequeno 'menino de ouro' já leva três golos em quatro jogos no Europeu e está a demonstrar ao Velho Continente [Europa] aquilo que é capaz de fazer", pode também ler-se na referida peça da versão online do diário desportivo espanhol.

"Embora esteja a ser um dos maiores goleadores do Europeu, Hugo é também um grande assistente, como demonstrou no seu segundo jogo, diante da Itália. Hugo Félix destaca-se no um contra um, algo fundamental para um jogador como ele. Além disso, também tem uma 'luva' na perna direita. Em Espanha, teria a qualidade de Akómach, o instinto goleador de Barberá e o descaramento de Manuel Ángel", acrescenta o jornal Marca.