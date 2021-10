Irlandeses anunciam lotação esgotada para jogo com Portugal

Jogo entre as seleções da Irlanda e de Portugal acontece no próximo dia 11 de novembro.

O Aviva Stadium, em Dublin, vai ter lotação esgotada para receber Portugal, em jogo a contar para a nona jornada do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial'2022, no dia 11 de novembro. A Federação Irlandesa de Futebol anunciou esta terça-feira que todos os bilhetes para o jogo estão adquiridos.

A Seleção portuguesa ocupa o segundo posto do Grupo A, com 16 pontos, menos um ponto que a líder Sérvia - que tem um jogo a mais. A Irlanda, por sua vez, está em quarto, com seis pontos.

Na quarta jornada, Portugal derrotou a Irlanda (2-1), no Estádio do Algarve. Cristiano Ronaldo marcou os dois golos da vitória portuguesa. Confiantes num resultado melhor, os irlandeses agradeceram a confiança dos adeptos nas redes sociais "Obrigado pelo vosso incrível apoio aos rapazes de verde", escreveram.