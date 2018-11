Verratti quer um "grande jogo" com Portugal para reconquistar os adeptos

"O nosso primeiro passo é recuperar o entusiasmo e o afeto dos italianos e certificar-nos de que estes se divertem a ver-nos jogar", declarou o médio do PSG. Portugal lidera o Grupo 3 da Liga das Nações A, com seis pontos, mais dois do que a seleção italiana.

Marco Verratti disse, esta terça-feira, que a Itália tem de "fazer um grande jogo" frente a Portugal, no sábado, para alcançar o primeiro lugar do Grupo 3 da Liga das Nações A, que dá acesso à final four.

"No próximo sábado, espera-nos um evento importante, com tanta gente a observar-nos, temos de fazer um grande jogo porque só assim poderemos continuar a evoluir. Acreditamos na possibilidade de chegar em primeiro lugar no nosso grupo da Liga das Nações", disse o médio do Paris Saint-Germain.

Verratti antecipava o jogo de Milão frente à equipa das quinas, justamente um ano volvido e no mesmo local do nulo frente à Suécia, na segunda mão do play off para o Mundial2018, na Rússia, que ditou o afastamento da "squadra azzurra" da fase final.

Uma "ferida aberta", como qualificou Verratti, para quem esse jogo de má memória para todos os italianos constituiu "um dos dias mais negros" da sua vida e foi "tão marcante, que jamais será esquecido".

No entanto, Verratti considerou que esta nova Itália está curada e precisa de "seguir em frente", admitindo que a eliminação do Mundial2018 até foi, "de um certo ponto de vista, benéfica".

"Percebemos que tínhamos de fazer mais do que até aí. O nosso primeiro passo é recuperar o entusiasmo e o afeto dos italianos e certificar-nos de que estes se divertem a ver-nos jogar", disse Verratti.

O médio é uma das pedras basilares da seleção transalpina, que tem entre os convocados para o jogo com Portugal três jovens que ainda não se estrearam na equipa principal: Sandro Tonali, Stefano Sensi e Vincenzo Grifo.

Portugal, que a 10 de setembro venceu a Itália por 1-0, no Estádio da Luz, em Lisboa, lidera o Grupo 3 da Liga das Nações A, com seis pontos, mais dois do que a seleção transalpina e mais cinco do que a lanterna vermelha Polónia, já eliminada.

A equipa orientada por Fernando Santos precisa apenas de conquistar um empate em Milão para se qualificar para a final four - que deverá organizar, em junho de 2019 -, mas mesmo uma derrota poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a Polónia, em Guimarães.