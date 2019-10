Vanessa Marques aponta ao Euro'2021: "Temos que ser consistentes"

Portugal inicia a fase de qualificação para o Europeu feminino, frente à Albânia, na sexta-feira

A internacional portuguesa Vanessa Marques defendeu a importância de a seleção feminina ser fiel à sua identidade e consistente para conseguir alcançar o sonho de estar presente no Campeonato da Europa de 2021.

"Temos de ser consistentes. Se formos consistentes do início ao fim, se soubermos aplicar todas as estratégias que nos serão delineadas, se estivermos unidas e se mantivermos a nossa identidade, tudo se tornará mais fácil", explicou a jogadora do Sporting de Braga, na antevisão ao arranque da fase de qualificação, frente à Albânia, na sexta-feira.

O histórico de confrontos entre as duas equipas evidencia a superioridade portuguesa, com dois triunfos em outros tantos jogos, tal como o ranking da FIFA (Portugal ocupa a 31.ª posição, enquanto as albanesas estão apenas no 78.º posto), mas a centrocampista recusou quaisquer facilidades.

"A Albânia tem as suas qualidades. Estão num processo de transição, são uma equipa jovem e que tem apostado bastante, mas antes de nos focarmos no adversário temos de estar conscientes das dificuldades. Qualquer adversário é difícil, nós é que temos de tornar as coisas mais fáceis e isso só é possível trabalhando e demonstrando dentro de campo", sublinhou.

Depois do falhanço no apuramento para o recente Campeonato do Mundo, Vanessa Marques garantiu sentir agora a "equipa muito bem" para esta nova caminhada "longa e muito difícil".

Além da Albânia, Portugal está integrado no grupo E, em conjunto com a Escócia (22.ª do ranking da FIFA), Finlândia (30.ª) e Chipre (119.ª).

"O nosso objetivo é entrar em todas as competições. Neste caso é o Europeu e queremos tentar fazer um excelente Europeu. Primeiramente, temos o apuramento e queremos fazer um bom apuramento para marcar presença no Euro, que será um espetáculo lindo", adiantou, acrescentando que "o grupo tem de estar tranquilo, unido e saber as dificuldades que aí vêm".

Com 69 internacionalizações, aos 23 anos, a jogadora do Sporting de Braga é já um elemento experiente da seleção orientada por Francisco Neto. Tendo sido testemunha ativa do crescimento da seleção nos últimos anos, Vanessa Marques apelou ao apoio das pessoas para o desenvolvimento contínuo do futebol feminino.

"Esperamos que as pessoas continuem a apoiar o futebol feminino. Está a ganhar outras proporções, as pessoas estão a interessar-se e há uma aposta cada vez maior. Nós, enquanto atletas, sentimo-nos muito gratas por fazer parte deste ambiente do futebol feminino atualmente", concluiu.

A comitiva portuguesa segue viagem hoje para Tirana. A chegada à capital da Albânia está prevista para as 22:45 e o primeiro treino terá lugar na quarta-feira, pelas 17:30.

A estreia da seleção nacional frente à Albânia na fase de qualificação para o Europeu de 2021 está marcada para sexta-feira, às 17:00, em Elbasan.