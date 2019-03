"Vamos dar o máximo para terminar a Algarve Cup com uma vitória"

Portugal falhou a final após perder com a Suíça, e vai disputar a atribuição do nono lugar com a Islândia.

Vanessa Marques disse, esta terça-feira, que a seleção feminina de Portugal quer despedir-se da Algarve Cup, na quarta-feira, com um triunfo perante a Islândia e dar uma boa resposta à derrota sofrida frente à Suíça.

"Vai ser uma partida exigente, frente a um adversário muito forte [Islândia], mas iremos procurar demonstrar a mesma qualidade e dar o máximo para terminar esta Algarve Cup com uma vitória", declarou a capitã do Sporting de Braga, aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal falhou a presença na final do torneio Algarve Cup após perder na segunda-feira com a Suíça, por 3-1, e vai disputar na quarta-feira com a Islândia, pelas 14h30, no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, a atribuição do nono lugar.

"Temos de corrigir o que fizemos de errado [frente à Suíça]. Corrigir alguns processos. Nesse sentido, o grupo está predisposto a fazer tudo o que esta ao seu alcance para terminar esta Algarve Cup com as melhores sensações possíveis", disse a médio.

O encontro de quarta-feira será o 11.º disputado entre as duas seleções e o balanço pende favoravelmente para a Islândia que, nos dez já disputados, entre 1995 e 2010, venceu seis, empatou dois e perdeu outros dois.

"É um torneio bastante importante para nós e ajuda-nos a fortalecer enquanto grupo. Queremos ajudar-nos uma às outras para atingirmos um patamar de excelência", disse Vanessa Marques.

Ainda de acordo com a internacional lusa só jogando frente a excelentes seleções é que o conjunto português consegue evoluir e esse é o objetivo de todo o grupo: dar continuidade à caminhada.

Com a derrota com a Suíça, a seleção portuguesa terminou a fase de grupos no terceiro lugar do D, atrás da Suécia (primeira classificada) e da Suíça (segunda), com os mesmos pontos, mas com melhor diferença de golos.

A Noruega, com seis pontos conquistados no Grupo C, e a Polónia, também com duas vitórias no Grupo B, qualificaram-se para a final do torneio Algarve Cup, também marcada para quarta-feira.