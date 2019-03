Três novos alvos e um velho conhecido na mira de Cristiano Ronaldo

Avançado está de regresso aos convocados da seleção portuguesa, tendo em vista o início da qualificação para o Europeu de 2020.

O português Cristiano Ronaldo já 'abateu' metade das equipas que vão iniciar a fase de qualificação para o Euro2020 de futebol e pode adicionar mais três vítimas ao seu currículo, com o Luxemburgo a ser um velho conhecido.

Frente a Sérvia, Ucrânia e Lituânia, o avançado de 34 anos pode aumentar ainda mais a sua lista de seleções europeias que sofreram com os seus golos, enquanto frente ao Luxemburgo o capitão da seleção portuguesa já leva três.

Das 55 equipas que vão iniciar o apuramento para a próxima fase final do Campeonato da Europa, Ronaldo marcou golos frente a 28, com Letónia, Suécia, Arménia e Andorra a serem os principais prejudicados, com o avançado a somar no total cinco golos perante estas três seleções. Holanda, Ilhas Faroé e Hungria também se podem queixar da boa pontaria do jogador da Juventus, que leva quatro golos frente a estas seleções.

Depois do Euro2004 (fase final), Euro2008, Euro2012 e Euro2016, Ronaldo vai iniciar nova aventura europeia, com mais duas oportunidades de marcar frente à Sérvia, que foi adversário de Portugal no apuramento para o Europeu de Áustria/Suíça (2008) e Europeu de França (2016), tendo sempre ficado a zero.

Já contra Ucrânia e Lituânia, o avançado vai ter pela primeira vez ocasião de inscrever o nome destas equipas na sua lista de vítimas e aumentar o seu registo recorde de 85 golos por Portugal, em 154 jogos.

Com o Luxemburgo, a história já é diferente, com Ronaldo a registar dois golos no apuramento para o Mundial2006 e Mundial2014, e outro num particular em 2011.

Inglaterra, Itália, Alemanha e França são ausências entre as vítimas de Ronaldo, que fez o seu primeiro golo com a seleção portuguesa precisamente em 2004, no arranque do Europeu, no Porto, na derrota por 2-1 com a Grécia.

No total com seleções europeias, Ronaldo marcou frente à Grécia (um), Holanda (quatro), Letónia (cinco), Estónia (quatro), Rússia (três), Luxemburgo (três), Eslováquia (dois), Azerbaijão (dois), Cazaquistão (dois), Bélgica (três), Arménia (cinco), Polónia (um), República Checa (dois), Finlândia (um), Dinamarca (três), Islândia (um), Chipre (dois), Bósnia (dois), Croácia (um), Irlanda do Norte (três), Suécia (cinco), Hungria (quatro), País de Gales (um), Ilhas Faroé (quatro) e Espanha (três).