Sub-21: Portugal tem boas memórias da Polónia e basta olhar para o último jogo

Seleção de sub-21 vai discutir um lugar na fase final do Europeu da categoria com a Polónia.

A Seleção Nacional de sub-21, treinada por Rui Jorge, apresenta um saldo muito positivo frente à congénere polaca, que vai defrontar no play-off de acesso à fase de grupos do Europeu da categoria, tendo vencido cinco dos nove jogos disputados, empatado três e perdido apenas um, há 35 anos, com um total favorável de 16-6 em golos marcados e sofridos.

O último encontro entre as duas seleções, um particular disputado a 10 de setembro de 2013, já com Rui Jorge como selecionador nacional, terminou com uma goleada de Portugal por 6-1, o resultado mais expressivo desde o primeiro confronto, realizado em 1975 (1-1).

Pelo meio, a equipa das quinas impôs-se em 1984 (1-0), 1994 (3-1 e 2-0) e 2007 (2-0), tendo empatado em mais duas ocasiões, em 2011 (1-1) e 2013 (0-0), e perdido uma única vez, em 1983, por 2-0.

Os triunfos mais relevantes frente à próxima adversária foram conquistados em 1994, nos quartos de final do Europeu de sub-21, que Portugal perdeu no jogo decisivo com a Itália, por 1-0, com um golo de ouro sofrido no prolongamento.

Na corrida à fase final do Europeu de 2019, Portugal terminou no segundo lugar do grupo 8, atrás da Roménia, cotando-se como a quarta melhor equipa dos nove grupos de qualificação, o último que proporcionava o acesso ao play-off.

A Polónia fez um pouco melhor na "poule" 3, vencida pela Dinamarca, assumindo-se como a segunda melhor das equipas que terminaram no segundo lugar dos respetivos agrupamentos, através de um critério que eliminava os resultados obtidos frente ao último posicionado.

Os dois vencedores dos play-offs juntam-se às 10 seleções já qualificadas: Itália, co-anfitriã da fase final do Europeu, a par de São Marino, entre 16 e 30 de junho de 2019, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Roménia, Sérvia e Espanha.