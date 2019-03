Sub-20: Rúben Vinagre espera "muito apoio" em Penafiel

Seleção de Hélio Sousa prossegue preparação para o Mundial da Polónia com um jogo contra Inglaterra, esta terça-feira, às 18 horas.

A Seleção Nacional de sub-20 fez, esta segunda-feira, o último treino em Lousada, tendo em vista o jogo desta terça-feira contra Inglaterra (18 horas, no Estádio 25 de Abril, em Penafiel).

No final da sessão, Rúben Vinagre deu conta da sua satisfação por integrar "um grupo unido" e da confiança com que a equipa encara o jogo. "Somos um grupo espetacular. Muito unidos e muito amigos uns dos outros", revelou o lateral esquerdo do Wolverhampton, que fez um análise de um adversário que conhece bem: "A Inglaterra vai apostar num jogo mais direto do que a Alemanha. Vai ser uma equipa mais física, com jogadores muito rápidos na frente".

O lateral esquerdo disse, ainda, confiar num "bom resultado" de Portugal. "Esperamos vencer e contamos com um bom apoio em Penafiel. Esperamos ter a ajuda do nosso público", adiantou o jogador da equipa orientada por Hélio Sousa que abordou ainda a participação no Campeonato do Mundo de sub-20 que se realizará na Polónia entre 23 de maio e 15 de junho. "Queremos todos estar no Mundial e o grupo está motivado. A nossa vontade é continuar a escrever uma história bonita", completou.

Cinco vitórias em 11 jogos

Este será o 12.º jogo entre portugueses e ingleses. Nos onze jogos disputados entre as duas seleções, desde 1996, a equipa portuguesa venceu cinco vezes, perdeu quatro e empatou dois jogos. Os ingleses conseguiram triunfo mais volumoso (3-0) no último confronto, num jogo de preparação realizado em março de 2018.