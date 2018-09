Sérgio Oliveira comenta a estreia: "Não venho aqui para brincar"

Médio do FC Porto fez, frente à Croácia, o primeiro jogo com a camisola da principal seleção de Portugal.

Sérgio Oliveira, tal como Gedson, estreou-se com a camisola da principal seleção portuguesa no particular com a Croácia, que terminou empatado a um golo, no Algarve. O médio do FC Porto admitiu tratar-se de um orgulho.

"Tem muito significado representar o nosso país, já o tinha feito nas camadas jovens, mas na seleção principal nunca. É um momento que vou guardar para o resto da minha vida. É um orgulho", declarou o jogador à RTP.

"Foi um jogo bem conseguido, controlámos durante a maior parte do tempo, podíamos ter ganho", disse Sérgio Oliveira sobre a partida com o vice-campeão do mundo, esperançado em manter-se nas próximas convocatórias de Fernando Santos. "Não venho aqui para brincar, venho para ajudar. Fui recebido da melhor forma possível, agora é continuar a trabalhar no clube", atirou.