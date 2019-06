"Ronaldo precisa de uma equipa a suportá-lo e estamos juntos nisso"

Central do Benfica reforçou, na conferência de imprensa desta sexta-feira, a ambição da Seleção Nacional na final da Liga das Nações, com a Holanda. Está pronto para fazer dupla com José Fonte, com quem se sente confortável.

"Por mais que se possa pensar, de fora que esta não é uma prova de grande importância, para nós é, e ainda para mais por ser no nosso país. Queremos ganhar e conquistar esse título", afirmou Rúben Dias, central do Benfica e da Seleção Nacional, a propósito da final com a Holanda. O defesa rematou a conversa com os jornalista com "uma palavras para o público" que promete encher o Estádio do Dragão: "Deu-nos um apoio enorme. Espero que seja igual ou ainda melhor".

Sobre De Jong: "Sabemos que é uma equipa muito forte e ele é um jogador muito importante para o meio-campo funcionar. Vais ser uma tarefa difícil, mas começaremos a trabalhar hoje e a preparar a melhor forma para os travar, Faremos de tudo o que estiver ao nosso alcance para o parar a ele e à Holanda."

Mobilidade do ataque: "São características das equipas. Umas optam por um homem mais fixo, neste caso optam pela mobilidade. Cada caso tem as suas dificuldades. Nunca será fácil, mas, a estratégia coletiva passa por contrariar essa mobilidade."

Dupla com José Fonte: "Não foi a primeira vez que jogámos juntos, fizemo-lo há bem pouco tempo, esta época; recordo o jogo com a Itália. Está mais do que provado que funcionamos bem. No entanto, há mais opções, é o critério do mister."

Veteranos e jovens: "A equipa beneficia desse misto de experiência e juventude, que faz de nós uma equipa irreverente e mais completa, é benéfico".

Ansiedade do primeiro jogo: "Acima de tudo, o foco é ganharmos. Nem sempre tudo corre bem, mas, tivemos os momentos do jogo para nós e aí fomos superiores. No contexto geral, foi uma exibição que nos permitiu chegar onde estamos hoje, na final, e temos o nosso mérito."

Preferia Inglaterra na final: "Não existe a questão de preferir, neste momentos. Quem chega à final é por mérito e, como tal, merecia cá estar. Nunca seria fácil e nós vamos querer ganhar".

Onde vamos vê-lo no futuro: "Vai ver-me na final. Tudo o resto que venha a seguir não é para falar agora."

Portugal favorito por ter mais um dia de descanso: "Nada disso, não existe qualquer tipo de favoritismo. Eles jogaram ontem, é verdade, mas, são atletas de alta competição, tal como nós, habituados a jogar de três em três dias."

Como vêem Ronaldo: "Vemos como sempre vimos, é o melhor do mundo. Precisa de uma equipa a suportá-lo e estamos juntos nisso, mas, vemo-lo como o melhor, não há dúvidas. Tentamos tirar o melhor disso, sabendo que só todos juntos podemos chegar ao sucesso."

Van Dijk em grande: "Quem sou eu para concordar dou discordar, é um central de grande talento, está a fazer uma grande época e não há muito mais a dizer acerca disso. Quer ele quer o companheiro, como a equipa em geral, têm feito grandes épocas, por isso estão aqui."