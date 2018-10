Premium Portugal um a um - Beto feliz na estreia como capitão, mas a figura foi...

Confira as notas atribuídas por O Jogo ao desempenho de cada um dos internacionais portugueses.

Beto - NOTA 6

De regresso à titularidade, jogou mais com os pés do que com as mãos, mas quando foi chamado a intervir fez uma defesa sensacional a evitar um autogolo de Sérgio Oliveira.

Cédric - NOTA 6

Seguro a defender, ganhou quase todos os duelos individuais no sector defensivo e ainda deu uma ajuda a atacar. Exibição sem falhas.

Rúben Dias - NOTA 6

Marcou implacavelmente o "gigante" McBurnie, avançado do Swansea, ganhando quase todos os lances aéreos e pelo chão. Muito tranquilo com e sem bola.

Neto - NOTA 5

Exibição com altos e baixos. Teve alguns bons cortes, mas também cometeu algumas falhas de marcação. Encolheu-se no lance do golo escocês para evitar cometer penálti.

Kevin Rodrigues - NOTA 6

Se defensivamente esteve em bom plano, a atacar foi decisivo. Foi dele a assistência para o primeiro golo, marcado por Hélder Costa, e pertenceu-lhe a recuperação de bola que resultou no golo de Bruma.

Danilo - NOTA 6

Muito bem nas recuperações de bola, bem a tapar linhas de passe e seguro com a bola nos pés. Exibição cheia de personalidade.

Sérgio Oliveira - NOTA 6

Um dos mais ativos na primeira parte. Tentou o golo de livre e de cabeça, fez um passe magistral para Bruno Fernandes, aos 27", e recuperou a bola que resultou no primeiro golo. A vontade de ajudar era tanta que esteve para marcar na própria baliza, valendo a intervenção de Beto.

Bruno Fernandes - NOTA 6

Vagabundo, andou um pouco por todo o lado, confundindo as marcações dos escoceses. Esteve para marcar, aos 66", mas atirou contra o guarda-redes, num lance em que foi assinalado erradamente um fora de jogo.

Hélder Costa - NOTA 7

O que se pode pedir mais a um jovem que marca na estreia na seleção principal? Pede-se que repita a dose. Ontem deixou "água na boca". Rápido e tecnicista, mostrou pormenores de qualidade. Justificou nova chamada já em novembro.

Éder - NOTA ​​​​​​​7

Mais um regresso feliz à seleção e à titularidade. Marcou um belo golo, de cabeça, mostrou bons movimentos dentro e fora da área, e até já podia ter marcado na primeira parte, mas o guarda-redes fez uma grande defesa. Importante ainda na pressão de bola e na ajuda nas bolas paradas defensivas.

Renato Sanches - NOTA ​​​​​​​6

Entrou e mexeu com o meio-campo. Aliás, com ele parece que a ideia é jogar sempre um futebol vertical e rápido. Magnífico o livre que marcou e que resultou no golo de Éder.

Pedro Mendes - NOTA ​​​​​​​6

Instantes depois de substituir Rúben Dias teve uma entrada dura sobre Naismith, a quem avisou logo que com ele não há jogos amigáveis. Duro, sem medo de meter o pé à bola, teve uma estreia positiva.

Gedson Fernandes - NOTA ​​​​​​​6

Refrescou o meio-campo e ainda teve tempo de mostrar pormenores de classe. Sensacional o passe que terminou no golo de Bruma.

Cláudio Ramos - NOTA ​​​​​​​4

Estreia amarga pela seleção A. Sem culpa no golo, não fez nenhuma defesa e só teve de jogar uma vez a bola com os pés.

William Carvalho - sem nota atribuída

Tempo apenas para ver a Escócia marcar.

Rafa - sem nota atribuída

Sem tempo para tocar na bola.

A FIGURA

Bruma: NOTA 7

Marcou um golaço e fez muito mais

Recuperado do problema físico que o impediu de defrontar a Polónia, o extremo do Leipzig esteve em grande plano. Para a história fica o golo sensacional que marcou, num lance em que recebeu a bola pela esquerda, progrediu com várias simulações e desferiu um remate potente ao ângulo. Mas fez mais, muito mais, a começar pela jogada fabulosa que resultou no primeiro golo, numa combinação perfeita com Kevin Rodrigues. E a participação nos golos podia ter sido maior se tivesse marcado em mais duas oportunidades que criou na primeira parte ou se o guarda-redes não evitasse o golo de Éder, aos 40 minutos, num lance em que demonstrou um bom entendimento com o herói da final de Paris.