Portugal-Suíça: um trauma para superar

Não se trata de uma relação direta de resultados entre as duas equipas, mas tão-só a presença dos helvéticos no grupo da equipa das Quinas. Vítor Paneira diz que vai quebrar o enguiço

Com o apuramento direto para o Mundial"2018 no horizonte, Portugal mede forças com a Suíça e só a vitória permitirá alcançar o objetivo traçado. A derrota em território helvético (2-0), logo a abrir, ditou que o campeão europeu estivesse sempre à espreita de um deslize dos rivais nesta fase de qualificação, mas tal não aconteceu e a equipa das Quinas tem agora uma missão pela frente: superar o trauma suíço. Numa análise retrospetiva, Portugal cruzou-se com os helvéticos em quatro fases de apuramento (três Mundiais e um Europeu) e falhou sempre a passagem à etapa de todas as decisões. Durante a caminhada para o Mundial do México"1970, registou-se o primeiro insucesso, cenário repetido nas qualificações para o Europeu"1988 e Mundiais"1990 e 1994. Não se trata de uma relação direta de resultados contra a Suíça, mas apenas e "só" o facto de esta fazer parte do grupo de Portugal. A sombra helvética faz mal aos lusos - houve campanhas em que Portugal ganhou à Suíça e não foi apurado.

Para Vítor Paneira, é chegada a hora de inverter a tendência negativa. O antigo internacional português, que participou nas fases de qualificação para os Mundiais de 1990 e 1994, manifesta total crença na vitória da equipa das Quinas. "Ao contrário do que eu pensava, o histórico com a Suíça é negativo. Na década de 1990 conseguimos alguns resultados positivos, mas nunca chegámos ao nosso objetivo. Agora, acredito que Portugal é candidato a apurar-se no primeiro lugar", afirma Vítor Paneira a O JOGO.

O antigo extremo-direito lembra que curiosamente nunca perdeu com os suíços, contra os quais até marcou no Estádio da Luz, no triunfo por 3-1, em abril de 1989. "Recordo-me que também fiz a assistência para o primeiro golo e no jogo fora de casa também assisti (vitória por 1-2)", refere, estabelecendo algumas diferenças entre a atual seleção e as equipas que defrontou. À época, Sutter e Chapuisat eram referências. "Se calhar, em termos individuais, naquela altura a Suíça era mais forte. Atualmente, não sendo uma seleção com muitos nomes, vale pelo coletivo. Por exemplo, o Seferovic está a aparecer como finalizador e atravessa uma boa fase no Benfica e na seleção. A Suíça faz sempre grandes resultados", analisa.